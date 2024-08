Hortti é a startup destaque da sexta turma do Ebulição

Quinze startups participaram da sexta turma do Ebulição, principal programa de aceleração do Instituto Caldeira e a grande destaque da edição, escolhida por uma banca avaliadora com base em critérios como crescimento, escalabilidade, time e impacto potencial, foi a Hortti.

A empresa, que usa soluções tecnológicas para eficiência na gestão de hortifruti, terá acesso, ao longo de um ano, a uma ilha com quatro posições de trabalho no Caldeira, período durante o qual será membro do hub, tendo acesso a todos os conteúdos e eventos oferecidos pelo instituto.

"Nós também fomos atingidos pelas enchentes de maio, e, no programa, encontramos força e resiliência para lidar com as dificuldades que enfrentamos neste período", conta o CEO e fundador da Hortti, Guilherme Gehlen. "Não paramos por nem um minuto, e conseguimos números incríveis desde o começo do programa", reforça.

No último semestre, a Hortti já havia participado e sido destaque também do MVP, programa de aceleração do Instituto Caldeira voltado para startups em estágio de validação ou início de operação.

A Clínica Experts, por sua vez, startup que tem uma solução all-in-one para gestão de clínicas estéticas, médicas e odontológicas, foi escolhida na premiação por voto popular, e ganhou dois ingressos para o South Summit 2025.

"O Ebulição foi uma jornada muito transformadora para a gente. Encontramos gargalos na nossa operação, melhoramos toda a parte de distribuição de produto, aumentamos o nosso time, e praticamente dobramos nossa base de clientes", destaca Tiago Mário, CEO e fundador da startup. "Aprender e entender o caminho que já foi traçado por outras empresas foi essencial: nós saímos daqui sabendo que, agora sim, estamos no rumo certo", diz.



A sexta edição do Ebulição começou em março, com os diagnósticos das startups participantes, e seguiu ao longo de abril, maio, junho e julho, com encontros e mentorias presenciais e online, somando 40 horas de conteúdo por startup.

Ao longo da sexta edição do Ebulição, as startups participantes aumentaram seu faturamento, em média, em 25%, e o tamanho da equipe, em 14%. Nesse período, 33% delas abriram rodadas de investimento.

A programação incluiu matchmakings com Alura FIAP, Gerdau, Grendene, Hospital de Clínicas, Rands, John Deere, e SLC Agrícola; e, por meio da parceria com o Cubo Itaú, com Irani, Nestlé, SAP, Stellantis, Wilson Sons, Suzano, e Porto do Açu.

LEIA TAMBÉM: BRDE Labs 2024 vai acelerar startups que querem tracionar

O Ebulição incluiu ainda sessões com fundos como Astella, Catarina Capital, KPTL, e Invisto, e participação de mentores e speakers como Erica Menezes, Head de Corporate Venture da Eurofarma, Cauê Albuquerque, co-fundador da Flash Benefícios, e Julio Mottin, CEO do Grupo Panvel.

"O Ebulição é muito especial para o Caldeira. Foi o primeiro grande projeto que viabilizamos aqui, já que um dos nossos principais objetivos, desde o início, é contribuir no processo de aceleração, desenvolvimento e ampliação da competitividade dos nossos empreendedores e empreendedoras", comenta Pedro Valério, diretor executivo do instituto.