BRDE Labs 2024 vai acelerar startups que querem tracionar

As startups da Região Sul em estágio operacional ou em tração podem se inscrever até o dia 8 de setembro no BRDE Labs RS 2024. A quinta edição do programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) contará, pelo quarto ano consecutivo, com execução do Feevale Techpark.

O montante distribuído poderá chegar a R$ 230 mil, sendo que os primeiros quatro colocados recebem, respectivamente, R$ 90 mil, R$ 45 mil, R$ 28 mil e R$ 17 mil. Os demais finalistas recebem R$ 5 mil cada.

Além da premiação aos projetos vencedores, uma das novidades deste ano é que todas as startups selecionadas para o processo de aceleração terão um auxílio financeiro.

A aceleração terá duração de seis meses, período em que as startups selecionadas contarão com apoio na estruturação e validação de estratégias e processos internos para que consigam escalar seus negócios.

A conexão com grandes empresas, oportunizando vivência e validação de mercado, também é um objetivo do BRDE Labs. O Feevale Techpark, como executor do programa, buscará capacitar os empreendedores e entregar ferramentas que os auxiliem a validar as soluções propostas, identificar mudanças necessárias (pivotar) e atingir o mercado-alvo de forma certeira.

Dentre os benefícios oferecidos aos participantes, estão mentorias com especialistas, workshops, networking estratégico, infraestrutura de apoio e premiação em dinheiro. Nesta edição, pela primeira vez, todas as startups aceleradas serão premiadas.

As inscrições deverão ser realizadas pelo site , elo site em https://conteudo.feevale.br/brde-labs. Além de preencher o formulário de inscrição, as startups deverão enviar pitch deck em formato PDF, contendo: missão/visão, modelo do negócio, área de atuação, concorrentes, público-alvo, faturamento, equipe e diferencial do negócio.

Podem participar do BRDE Labs RS empresas da Região Sul em estágio operacional ou de tração, desde que apresentem um protótipo funcional (MVP), já possuam clientes e já estejam com validação do seu modelo de negócios. A seleção priorizará startups que ofereçam soluções inovadoras para os seguintes setores: Agronegócio, Saúde, Indústria e Comércio e Serviços.