Tecnopuc atinge a marca de 1 mil startups impactadas

O Tecnopuc Garage, que busca ajudar empreendedores a tirar a sua ideia do papel e construir o seu modelo de negócio a partir de encontros e mentorias, celebra 10 anos no dia seis de agosto. Na ocasião, acontece o Pitch Day, o encerramento desta edição e quando serão selecionadas até 15 startups.

O Garage recebeu 84 inscrições para esta 16ª edição do programa. Do total, foram selecionadas 43 startups, sendo uma delas de Portugal, voltada para transações imobiliárias. Outras soluções apresentadas incluem gestão de serviços públicos e de comunicação do setor, monitoramento do nível de rios, lagos e barragens, saneamento básico, dados urbanos e desburocratização.

Mas, a principal marca a ser celebrada é a das 1 mil startups impactadas desde 2003, quando o Parque Científico e Tecnológico da Pucrs iniciou o apoio ao desenvolvimento de negócios – na época, via incubadora Raiar.

Esse marco histórico do programa ocorre em um momento de aprofundamento do conceito Tecnopuc Anywhere, ao possibilitar o formato 100% online. Até 2023, a participação no Garage era restrita a estudantes, ex-alunos e funcionários da universidade.

Agora, a ideia é que essas conexões não estão mais restritas a essas startups estarem instaladas fisicamente no Tecnopuc, e uma visão além-muros.

Com isso, o que se espera é que mais empreendedores e startups possam se beneficiar das iniciativas, independentemente de onde estejam.

“É muito interessante essa evolução para um programa 100% online, que agora está acessível a um público ainda mais amplo. Esse movimento reflete o nosso compromisso com a inovação e a conectividade global, alinhando-se perfeitamente com a nossa estratégia Tecnopuc Anywhere”, comenta o gestor de Relacionamento e Negócios do Tecnopuc, Leandro Pompermaier.



E o resultado desse posicionamento veio. O número de estados de origem das startups inscritas, 14, dobrou em relação à edição 2023, quando sete unidades da federação estavam representadas.

Sobre essa edição do Garage, a novidade é a trilha GovTech, incluída após a ocorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, em caráter especial, para contemplar projetos que possibilitem auxiliar o poder público.

Essa trilha conta com a parceria do GovTech Lab - um laboratório de inovação governamental focado em promover a transformação digital e a inovação dentro das instituições públicas.

Durante os dois meses do programa, os participantes selecionados têm acesso a conteúdos sobre análise de mercado, validação de hipóteses, modelo de negócio GovTech, licitações e editais, comunicação no setor público, finanças e ESG, compliance para startups e pitch training.