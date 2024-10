IAB-RS promove palestra técnica sobre concurso de projeto urbano para Alvorada

youtube.com/@IABRS Com o tema "A urbanização de periferias no combate à violência", o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS) realiza nesta quarta-feira, 16, uma palestra técnica sobre o concurso para o Projeto Urbanístico Integrado no território Umbu, em Alvorada. A atividade será online, com início às 17h, ministrada pelo arquiteto Sérgio Ferraz Magalhães, doutor em Urbanismo e professor no na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ) e no Instituto de Ensino e Pesquisa Insper, de São Paulo INSPER/SP. A transmissão será pelo canal

Sobre o palestrante

Sérgio Ferraz Magalhães é autor dos livros Reinvenção da Cidade – Interação, Equidade, Planeta (RioBooks, 2021), sobre a Cidade – Habitação e Democracia no Rio de Janeiro” (Pro-livros, 2002), “Favela-Bairro, Uma outra história do Rio de Janeiro”, (Ed Vivercidades, 2004) em coautoria com Luiz Paulo Conde, e em e-book (Ed. RioBooks, 2024), “A Cidade na Incerteza – Ruptura e Contiguidade em Urbanismo” (Ed Viana & Mosley, 2007).

Foi sub-secretário de Desenvolvimento Urbano do Rio de Janeiro (1986-1988), Secretário de Estado de Projetos Especiais do RJ (2001-2002) e secretário Municipal de Habitação do Rio de Janeiro (1993-2000), responsável pela concepção e implementação da Política Habitacional da cidade, onde se inclui o programa Favela-Bairro, que em sua administração alcançou 155 favelas e 550.000 moradores, e que deu origem à expressão Urbanismo Social.

Titular do escritório SMC Consultoria, responsável pelo Programa Bairro-Escola, Nova Iguaçu, 2005-2010; e por trabalho em Porto Príncipe, Haiti (2006-2009); em Maputo, Moçambique (2010-2011), e em diversas cidades brasileiras como consultoria para o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Recebeu o Prêmio América de Arquitectura. – XV SAL. Colômbia, 2017, o Prêmio FAD 2012-Barcelona –pelo Programa Favela-Bairro. E os prêmios de projetos do Instituto de Arquitetos do Brasil - RJ, 1992, 1986, 1975, 1974, 1972. Compõe a “Galeria Lucio Costa” de urbanistas brasileiros da Câmara do Deputados, Brasília.

Sobre o Concurso



comunidadeumbu.concursorsseguro.org.br O concurso público nacional de arquitetura e urbanismo para escolha de projetos urbanísticos integrados (PUI), é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDUR) e do Programa RS Seguro, atrelado ao Gabinete do Governador, promoverá a qualificação de espaços e equipamentos públicos comunitários em cinco áreas do território Umbu, em Alvorada, na Região Metropolitana. Na seleção, que será conduzida com assessoramento da unidade gaúcha do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS), os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 10 mil a R$ 50 mil, e o vencedor terá R$ 1,5 milhão para desenvolvimento do projeto executivo que orientará as futuras obras. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro no site. A divulgação do resultado preliminar está prevista para 2 de dezembro.

