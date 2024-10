Concurso levará projeto urbano para o bairro Umbu, em Alvorada

Com a proposta de realizar intervenções urbanas para transformar a realidade de territórios com altos indicadores de violência no Estado, o projeto RS Seguro COMunidade lançará nesta quinta-feira, 3, o Concurso para Projeto Urbanístico Integrado no território Umbu, bairro de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Metropolitano e do Programa RS Seguro, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio Grande do Sul (IAB-RS).

LEIA MAIS - Iniciativa levará projeto urbanístico a comunidades

Este será o primeiro de três concursos, que levarão de projetos de maior porte a territórios com maiores indicadores de crimes violentos letais e intencionais – além do Umbu, futuramente também serão atendidos os bairros Rubem Berta e Santa Tereza, em Porto Alegre. Em todos os casos, as propostas serão construídas em conjunto com os moradores das comunidades.

No evento desta quinta, que será realizado às 14h no Solar do IAB-RS (Rua General Canabarro, nº 363, Centro Histórico), serão apresentadas as regras e os prazos para as inscrições.