Estão abertas as inscrições para concurso de projeto urbano em Alvorada

Criação de praças com áreas verdes e espaços de uso coletivo, locais destinados para a realização de atividades culturais, educacionais, esportivas, de lazer, de organização comunitária, qualificação de ruas e da infraestrutura do entorno: promover estas e outras melhorias deve ser o objetivo de intervenções urbanísticas a serem desenvolvidas no território Umbu, em Alvorada, por meio de concurso público de projeto urbano.

Formado pelos bairros Americana, Formosa, Maria Regina, Piratini, Sumaré e Umbu, o lugar foi escolhido para receber intervenções que serão financiadas pelo governo do Estado no âmbito do projeto RS Seguro COMunidade. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Metropolitano e do Programa RS Seguro, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio Grande do Sul (IAB-RS), que coordenará os trabalhos. As informações são da equipe de comunicação da entidade.

O concurso foi lançado no dia 3 de outubro. A demanda é por um Estudo Preliminar de Projeto Urbanístico Integrado (PUI) para a urbanização e da qualificação de espaços e equipamentos públicos comunitários em cinco áreas no território do Umbu, mapeados e identificados pelo governo para possíveis intervenções.

Este será o primeiro de três concursos, que levarão de projetos urbanos a territórios com altos indicadores de crimes violentos letais e intencionais – além do Umbu, em Alvorada, futuramente também serão atendidos os bairros Rubem Berta e Santa Tereza, em Porto Alegre. Em todos os casos, as propostas serão construídas em conjunto com os moradores das comunidades.

Poderão participar do concurso pessoas jurídicas de todo o Brasil com registro junto aos conselhos profissionais do Estado sede do candidato. Deve ser indicado um representante técnico com declaração de regularidade junto a um dos órgãos citados, bem como descrever equipe mínima, e preencher os requisitos descritos no edital.

Na avaliação da co-presidente do IAB-RS, Clarice Misoczky de Oliveira, “um concurso de projetos é uma modalidade de licitação que vai avaliar os projetos pela qualidade, não pelo menor preço. E também é uma ferramenta muito democrática, em que o arquiteto pode se inscrever e mostrar o seu talento e a sua compreensão sobre esse objeto específico, que é fazer melhorias de espaços públicos na periferia”.