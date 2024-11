Estão abertas as inscrições para concurso de projeto urbano no território Santa Tereza, em Porto Alegre

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo Integrado no Território Santa Tereza, em Porto Alegre, que integra o programa RS Seguro COMunidade e tem como objetivo requalificar cinco áreas do bairro, destacando questões como mobilidade, acessibilidade e a integração dos espaços.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Metropolitano e do Programa RS Seguro, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio Grande do Sul (IAB-RS), que coordenará os trabalhos. As informações são da equipe de comunicação da entidade.

comunidadesantatereza.concursorsseguro.org.br As inscrições estão abertas até 12 de janeiro de 2025 e o envio de propostas pode ser feito até o dia 17 de janeiro de 2025. O edital completo pode ser conferido no site. O concurso tem apoio institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-BR) e da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP).

O território de Santa Tereza, em Porto Alegre, está localizado no Morro de Santa Tereza e é caracterizado por uma malha viária que varia entre áreas regulares e irregulares, especialmente nas regiões de ocupação informal. Com um relevo acidentado, em alguns locais enfrenta desafios devido à ausência de infraestrutura, como drenagem pluvial e esgotamento sanitário e de serviços básicos como transporte e coleta de lixo.



As áreas selecionadas para receber intervenções são a Praça Rejane Vieira, ao lado da Escola Motta e Silva; a Praça Moderna, com vista para o Guaíba; o Mirante da TV, localizado no topo do morro e conhecido pela vista panorâmica de Porto Alegre; o Campinho da Gaúcha, uma praça comunitária não registrada pela prefeitura localizada na Vila Gaúcha; e a Praça Cícero do Amaral Viana, próxima ao Colégio Estadual General Álvaro Alves e ao Postão da Cruzeiro, conhecida pelo seu campo de futebol 7.

Os Projetos Urbanísticos Integrados (PUIs), parte do programa RS Seguro COMunidade, têm como premissa o desenvolvimento de intervenções urbanas para a melhoria de áreas informais e da qualidade de vida de seus habitantes, promovendo a reintegração física e social de áreas vulneráveis da cidade. Por meio de uma metodologia implantada pelo IAB-RS , a participação comunitária foi decisiva para a escolha dos terrenos.