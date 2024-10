Retomada em Porto Alegre precisa dialogar com o planejamento urbano

O debate político sobre a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre está tímido na campanha eleitoral deste ano. Apareceu no plano de governo de seis das oito chapas que disputam a prefeitura da Capital, mas nenhuma especificou as ações pretendidas no documento enviado à Justiça Eleitoral. Mesmo com o processo atrasado há pelo menos quatro anos, ele não tem sido cobrado pela oposição, nem a demora justificada pelo atual governo.