Plano de Ação Climática aponta riscos e orienta para adaptação a eventos extremos em Porto Alegre

A proximidade de Porto Alegre com uma região costeira "torna a cidade ainda mais vulnerável aos eventos extremos, por receber grande influência das variáveis climatológicas". Esses eventos, ou ameaças, podem ser chuvas torrenciais que provoquem inundações, deslizamentos e erosões, ondas de calor, secas ou arboviroses (doenças transmitidas por mosquitos como o aedes aegypti). Assim, "a análise de riscos e vulnerabilidades para Porto Alegre torna-se uma ferramenta totalmente estratégica tanto para a percepção em relação aos efeitos das ameaças climáticas no município, quanto para orientar a gestão municipal em relação aos riscos e oportunidades".

Plano de Ação Climática da Capital, que está em elaboração e deve ser concluído no segundo semestre deste ano. O documento foi obtido e divulgado pelo Matinal Jornalismo pesquisa de opinião As afirmações integram o capítulo de conclusões e recomendações do documento "Análise de riscos e vulnerabilidades climáticas", uma das partes do projeto doda Capital, que está em elaboração e deve ser concluído no segundo semestre deste ano. O documento foi obtido e divulgado pelo. No momento o projeto está em fase de, que seria encerrada hoje e apresentada no próximo dia 28. Mas o calendário será alterado e as novas datas ainda não foram divulgadas.

A classificação dos riscos climáticos aos quais Porto Alegre está exposta, de acordo com o documento, projetavam cenários futuros, pensando nos anos de 2030 e 2050. No entanto, alguns dos fenômenos se anteciparam, e já em 2023 e 2024 expõem as fragilidades da cidade e a necessidade de adaptação a eventos extremos. É o caso da chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde o fim de abril, cujas consequências seguirão por muito tempo presentes no cotidiano das pessoas atingidas.

Como recomendação, o Plano de Ação Climática aponta como "extremamente importante" o acompanhamento das ocorrências por ameaças climáticas "para entender o impacto desses eventos na cidade, e as estratégias que podem ser incorporadas para minimizar os seus efeitos". Algumas dessas medidas são a avaliação contínua do sistema de drenagem, a limpeza dos canais fluviais e a elaboração de políticas que incentivem o descarte correto dos resíduos.

O documento destaca ainda a "inter-relação entre o risco climático e a presença de comunidades vulneráveis socialmente no território", já que "os resultados (dos estudos) mostram que o agravamento dos riscos climáticos se apresenta em áreas habitadas pela população mais vulnerável". Isso corrobora o entendimento de que uma tragédia que tenha como origem uma ação na natureza é agravada pelo fator social, dado o número de pessoas atingidas e a capacidade que elas terão de recompor suas vidas.

"Conceitos e diagnósticos" A demanda por tratar a questão climática como uma política que perpassa as diversas áreas de uma gestão está contemplada nos estudos de base para o novo Plano Diretor da Capital. No documento, disponibilizado à prefeitura pela consultoria Ernst & Young, é apontado como "primordial considerar", na revisão da lei, "o risco climático de forma transversal, incorporando diretrizes, ações e estratégias que visem tanto à mitigação da mudança climática quanto à adaptação urbana".

O Plano de Ação Climática de Porto Alegre está sendo elaborado pela empresa de consultoria WayCarbon, em consórcio com o ICLEI América do Sul, Ludovino Lopes Advogados e Ecofinance Negócios, com recurso do Banco Mundial.