Prefeitura aponta objetivos do Plano Diretor

"Tornar Porto Alegre uma cidade atrativa, competitiva, participativa e sustentável, impulsionando a diversidade, a qualidade de vida e a prosperidade com foco nas pessoas, especialmente a comunidades carentes e vulneráveis" - com essas palavras a equipe de planejamento urbano da prefeitura resumiu a visão do que se quer com a revisão do Plano Diretor.

Para que essa meta para a cidade seja alcançada, a gestão municipal fará um monitoramento de cinco objetivos já estabelecidos (confira na tabela a seguir) com base em estratégias que indicarão caminhos para atingi-los. Diretora de Planejamento Urbano da Capital, Patrícia Tschoepke explica que trata-se de uma forma de, ao longo da implementação do Plano Diretor, monitorar se foi possível alcançar o que se projetou.

Elaborados internamente pelos técnicos da prefeitura com base nos estudos, coleta de dados e atividades comunitárias realizadas na etapa anterior do processo, essa estrutura de planejamento foi tema dos debates na atividade de quarta-feira da Conferência de Revisão do Plano Diretor, realizada terça e quinta-feira na Pucrs.

Os cinco objetivos, definidos como norteadores para se alcançar a cidade desejada pela visão defendida pela gestão municipal, tratam de espaços públicos, mobilidade, habitação, mudanças climáticas, planejamento urbano e formas de financiamento. A cada um foram atreladas 20 estratégias, ou seja, um indicativo de como atingir o que se pretende.

A dinâmica em grupos provocou os participantes a apontarem caminhos possíveis ou dificuldades para colocar as estratégias em prática. Por exemplo, no objetivo que busca reduzir o tempo de deslocamento no dia a dia, um dos caminhos apontados para isso é a integração entre diferentes modais (como ônibus, trem e bicicleta). Participantes sugeriram promover a integração de custo entre o transporte coletivo e as bicicletas compartilhadas.

Ao fim, cada pessoa deveria selecionar, dentre as 20 estratégias, as cinco que considerasse mais adequadas para atingir o objetivo pretendido. "Cada pessoa, na sua participação cidadã teve a oportunidade de mostrar o que considera mais importante. Embora seja trabalho que veio da compilação dos resultados, é importante discutir e amadurecer", sustentou Patrícia.

No entanto, mesmo mudando o horário geral das atividades em relação à Conferência anterior, de março, a dinâmica de grupos recebeu críticas por ter sido feita no início da tarde. A programação indicava que seguiria até 21h, mas quem chegou após às 18h apenas contemplou os painéis da dinâmica já realizada - houve reclamação de pessoas que não puderam contribuir com o debate por este motivo.