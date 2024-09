Porto Alegre terá incentivo para a construção de moradias populares

Pela legislação local, a população de baixa renda é definida pela renda familiar igual ou inferior a seis salários mínimos. Também serão contempladas pelo incentivo as moradias que integrem programas do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e empreendimentos vinculados ao Minha Casa, Minha Vida em todas as faixas.

Autorização para financiamentos

Três financiamentos internacionais no radar da prefeitura de Porto Alegre já contam com amparo legal para serem captados. Aprovadas no fim de agosto pelo Legislativo, a autorização ao Poder Executivo para contratar as operações de crédito foram publicadas no Diário Oficial de segunda e terça-feira desta semana. Serão € 100 milhões (euros) com o KFW - KfW Entwicklungsbank, US$ 160 milhões (dólares) junto a o Novo Banco de Desenvolvimento (New Development Bank - NDB), e R$ 300 milhões junto ao Banco do Brasil e/ou Caixa Econômica Federal.