Conheça as propostas de Maria do Rosário para o Plano Diretor de Porto Alegre

a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre não será votada em 2024 . O projeto de lei, que deve ser elaborado pelo poder Executivo, passar pelo crivo popular em audiência e apreciado pelo Legislativo, ainda não está pronto - ou ao menos não é de conhecimento público. Mas, mesmo que tenha sua redação finalizada, a tendência é que o texto passe por nova revisão, seja qual for a candidatura eleita para governar a cidade a partir de 2025. Atrasada há mais de quatro anos,.

Motivados pela recente tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul e deixou parte da Capital alagada por quase um mês, quem concorre ao cargo máximo do Executivo reconhece a necessidade de atrelar o conceito e o conhecimento acerca do sistema de proteção contra as cheias ao debate sobre a cidade que se quer para o futuro.

Em entrevista concedida à rádio BandNews FM Porto Alegre no dia 21 de agosto, a petista defendeu que "a dimensão ambiental e a relação (da cidade) com o Guaíba, com os arroios e as águas, deverá estar na centralidade do Plano Diretor", algo que ela diz não ver nos documentos já apresentados pela atual gestão. Para ela, é preciso "pensar que o desenvolvimento da cidade não é só a construção de prédios; o desenvolvimento econômico de uma cidade é a qualidade de vida que ela imprime".

Maria do Rosário, para o Plano Diretor de Porto Alegre e, na sequência, a entrevista completa à Rádio BandNewsFM. A coluna também consultou os planos de governo que as oito candidaturas que disputam a prefeitura de Porto Alegre apresentaram à Justiça Eleitoral. Confira a seguir a proposta da candidata do PT,, para o Plano Diretor de Porto Alegre e, na sequência, a entrevista completa à Rádio BandNewsFM.

Maria do Rosário (PT / PCdoB / PV / PSB / Federação PSOL/Rede)