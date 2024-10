As propostas de Rosário e Melo para a gestão do lixo em Porto Alegre

A coluna apresenta a seguir o que consta nas propostas de governo de Maria do Rosário (PT) e de Sebastião Melo (MDB) para a gestão de resíduos sólidos em Porto Alegre.

Dos 3,2% reciclados , 2,1% são os secos . Na coleta seletiva, o lixo seco é recolhido nas ruas pelos garis da Cootravipa e entregue às cooperativas de catadores contratadas pelo poder público - atualmente são 17. Nestes locais, ocorre a separação por tipo de material (papelão, vidro, metal, diferentes classificações de plástico, entre outros). O que for rejeito (o lixo de banheiro, por exemplo) é descartado e o que tiver aproveitamento será comercializado para as indústrias que fazem a transformação.

Este percentual não representa o todo da cidade , pois muito do material descartado acaba não entrando na conta dos resíduos sólidos urbanos (RSU), mas dá uma dimensão do quanto ainda é preciso avançar na gestão e no aproveitamento dos resíduos gerados. Olhando o outro lado da conta, 96,8% do que foi recolhido pela prefeitura em 2021 não teve qualquer aproveitamento e foi descartado no aterro sanitário .

Do lixo recolhido pela prefeitura de Porto Alegre , apenas 3,2% vai para a reciclagem . O dado corresponde a 2021, divulgado em 2023 no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Maria do Rosário (PT)

Maria do Rosário (PT), candidata à prefeitura de Porto Alegre TÂNIA MEINERZ/JC

A proposta de governo de Maria do Rosário trata da gestão de resíduos sólidos em três eixos, sendo um específico sobre "políticas para catadores e reciclagem de resíduos". No fim do ano passado, a candidata recebeu uma carta da categoria com reivindicações, que foram incorporadas ao seu plano, a exemplo da remuneração para os profissionais que atuam nas cooperativas contratadas pela prefeitura.

No documento enviado à Justiça eleitoral, a chapa Maria do Rosário e Tamyres Filgueira sustenta que o atual sistema de gestão do lixo é "muito caro, está na contramão da Política Nacional de Resíduos e das urgentes medidas de sustentabilidade ambiental que nosso tempo exige".

A petista promete a criação de um programa de apoio para melhorias nas cooperativas classificadas como unidades de triagem pelo poder público, além de apoio aos catadores informais, "com capacitação e integração ao sistema de reciclagem". No eixo sobre qualidade socioambiental, aponta que catadores e a administração promoverão campanhas de educação ambiental "muito além do ambiente escolar e envolvendo a população e empresas".

No eixo dos catadores e em outro, sobre limpeza urbana, consta que será adotado um "novo modelo de coletores de resíduos separados nas ruas" - um contêiner para resíduos orgânicos e outro para coleta seletiva. Com o material orgânico, a candidata propõe criar usinas de compostagem para a geração de energia com biogás. A ideia é criar também uma usina para a reciclagem dos resíduos da construção civil.