Candidatos de Porto Alegre recebem cartilha com propostas do setor das engenharias, agronomia e geociências

“As responsabilidades da administração pública municipal são de grande importância e urgência. Por isso, é essencial que as prefeituras e câmaras municipais estejam capacitadas para atender às demandas, tanto das áreas urbanas quanto rurais.” — partindo desta análise, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) elaborou a cartilha “Propostas e soluções para o Estado e os Municípios gaúchos: Contribuições da Engenharia, da Agronomia e das Geociências”.

Nesta quarta-feira que antecede o primeiro turno do pleito, dia 2 de outubro, o documento foi entregue pela presidente da entidade, Nanci Walter, aos candidatos à prefeitura de Porto Alegre. A atividade, realizada no auditório da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), teve espaço de fala para o titular de cada chapa concorrente, que foram recebidos individualmente em horários distintos. Participaram também outros integrantes da diretoria do Crea-RS.

A cartilha aponta como elementos fundamentais a serem priorizados pelos gestores municipais o planejamento estratégico e a capacitação de equipes técnicas. De maneira mais direcionada, são apresentadas propostas a serem atendidas nos seguintes eixos: infraestrutura, meio ambiente e agronomia, gestão municipal, e gestão de crises e emergências.