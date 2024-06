Voluntários auxiliam na limpeza de cooperativa de catadores no bairro Navegantes

campanha SOS Catadores Cooperativa de Educação Ambiental e Reciclagem Sepé Tiaraju, em Porto Alegre. O galpão fica no bairro Navegantes, um dos afetados pela enchente de maio, e o pedido por ajuda partiu de Núbia Luísa Vargas, presidente da cooperativa. A ação foi realizada na manhã e tarde de sábado, dia 8. “Foi bem produtivo, o pessoal pegou junto”, celebrou Anita. Cerca de 30 pessoas compareceram. Entre segunda e sexta-feira da semana passada, Anita Cristina de Jesus mobilizou, através da, apoios, prestadores de serviço e voluntários para participarem de um mutirão de limpeza na, em Porto Alegre. O galpão fica no bairro Navegantes, um dos afetados pela enchente de maio, e o pedido por ajuda partiu de Núbia Luísa Vargas, presidente da cooperativa. A ação foi realizada na manhã e tarde de sábado, dia 8. “Foi bem produtivo, o pessoal pegou junto”, celebrou Anita. Cerca de 30 pessoas compareceram.

Paola Albuquerque, oceanógrafa que trabalha com a limpeza de praias, esteve pela primeira vez no galpão. “A gente vê como esse problema acaba chegando em todos os lugares”, aponta. Paola participou a convite da mãe, Ana Mercedes Sarria Icaza, professora da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). “A Universidade tem que se apropriar dessa realidade e trabalhar em cima dela”, pondera a professora. Ela e os estudantes Li Rassier de Andrade, do curso de Administração Pública e Social, e Camille Soares Tocchetto, do Direito, integram o Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa. Junto aos catadores e a outros grupos que já atuam com a categoria, pretendem realizar um diagnóstico e traçar uma linha de atuação.



“Uma liderança nos disse para fazermos determinadas escolhas em detrimento de outras na hora de ir ao mercado. É o tipo de resíduo que vamos escolher para ter em casa que eventualmente vai estar no fim da cadeia”, alerta Camille. Para Li, “é uma obrigação de todo mundo saber o que está acontecendo. Por as pessoas não assumirem essa obrigação, acaba que só os catadores sofrem as consequências da falta de educação ambiental de todos”.

no temporal de janeiro deste ano Na Sepé Tiaraju, os problemas estruturais tiveram início no ano passado, em um temporal, com a perda de algumas telhas. O reparo veio do apoio de voluntários. Mas,, uma parte maior do telhado se desintegrou e até agora as telhas não foram recolocadas. Parte de uma parede cedeu e alguns tijolos já caíram. A cooperativa está em terreno e prédio cedidos pelo município, responsável pelo reparo, que segue sem apresentar uma previsão para o conserto.

Somado a isso, na enchente de maio, toda a parte interna de um imóvel em frente ao galpão, onde funcionava o refeitório e o administrativo, foi tomada pela água. Comida, documentos, móveis, panelas, tudo se perdeu. Algumas pastas, no alto de uma prateleira, restaram para contar a história da cooperativa criada em 2014. Ainda não foi possível verificar se os equipamentos estão funcionando. Todo resto virou rejeito, assim como inúmeros fardos de resíduos que já haviam passado pela seleção por tipo e seriam vendidos.



No dia do mutirão, Núbia se emocionou ao agradecer a ajuda dos voluntários. “Tenho gratidão por todos vocês, eternamente”. E destacou que a mobilização é para “defender o meu trabalho, as outras cooperativas e os meus irmãos de luta, que são os catadores”.