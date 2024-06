Prefeitura de Porto Alegre busca recurso federal para cooperativas alagadas

A recuperação das cooperativas de catadores atingidas pela enchente em Porto Alegre será feita com recurso federal. A intenção da prefeitura é buscar recurso com a Defesa Civil Nacional e firmar o serviço numa espécie de contrato “guarda-chuva”, que atenda ao conjunto das sete unidades contratadas pelo poder público que ficaram debaixo d’água no mês de maio. Um balanço da situação está em elaboração. Outros galpões também foram afetados, mas não têm convênio com o município.



Para isso, será necessário recompor estragos pontuais e estruturais dos galpões, e, principalmente, consertar o maquinário que estragou no contato com a água, como esteiras por onde passam os resíduos, empilhadeiras e prensas – além da própria rede de energia dos espaços. Conforme a prefeitura, no entanto, não será possível usar o recurso da Defesa Civil para compra de novos equipamentos – as cooperativas pedem que ao menos se garanta o reparo.



“A engenheira (da prefeitura) vai fazer, junto às lideranças de cada cooperativa, um levantamento de como era a situação anterior, o que tem de estrago dessa enchente e os custos”, explica João Ruy Dornelles Freire, diretor de Empreendedorismo Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, em visita à Cooperativa de Educação Ambiental e Reciclagem Sepé Tiaraju, no bairro Navegantes, na segunda-feira. Ele esteve acompanhado da secretária Ana Pellini, de Parcerias, da promotora Annelise Steigleder, do Ministério Público Estadual, e do procurador Rogério Fleischmann, do Ministério Público do Trabalho. Outros galpões também foram visitados.



no temporal de janeiro deste ano

Na Sepé Tiaraju, Núbia Luísa Vargas, que preside a cooperativa, conta que os problemas estruturais tiveram início no ano passado, em um temporal, com a perda de algumas telhas. O reparo veio do apoio de voluntários. Mas,, uma parte maior do telhado se desintegrou e até agora as telhas não foram recolocadas. Parte de uma parede cedeu e alguns tijolos já caíram. A cooperativa está em terreno e prédio cedidos pelo município, responsável pelo reparo, que segue sem apresentar uma previsão para o conserto.

Somado a isso, na enchente de maio, toda a parte interna de um imóvel em frente ao galpão, onde funcionava o refeitório e o administrativo, foi tomada pela água. Comida, documentos, móveis, panelas, tudo se perdeu. Algumas pastas, no alto de uma prateleira, restaram para contar a história da cooperativa criada em 2014. Do galpão, ainda não foi possível verificar se os equipamentos estão funcionando. Todo resto virou rejeito, assim como inúmeros fardos de resíduos que já haviam passado pela seleção por tipo e seriam vendidos.