Fim da permissão a carrinheiros volta à pauta em Porto Alegre

"A gente tem que trabalhar para ganhar o nosso", diz o catador Marcos Correa de Souza, sem parar para conversar. Ele caminhava a passos largos na manhã de sábado, dia 27 de abril, pela Rua Voluntários da Pátria, no Centro de Porto Alegre, em busca de latinhas de alumínio e garrafas pet - esses dois são hoje os materiais recicláveis que mais valem para venda.

Era o mesmo que buscava José Clodomiro dos Santos Nunes, mas em outro ponto do bairro, na Rua Washington Luiz. Ele passa as noites abrigado debaixo do camelódromo; de dia, empurra um carrinho de supermercado com alguns pertences e com os recicláveis que consegue tirar dos grandes contêineres de lixo que adentra. "Pra a comida ainda dá, mas não pra viver", diz sobre o que ganha com a venda do material que recolhe.

Os dois sabem que uma lei antiga ameaça a atividade que exercem. Em 2008, a Câmara de Porto Alegre aprovou a "retirada gradual de veículos de tração animal e veículos de tração humana" das ruas da cidade. A medida foi regulamentada por decreto em 2010.

O prazo limite para implementar a proibição era de oito anos e foi cumprido no caso das carroças puxadas por cavalos, que há quase dez anos não dividem com os carros espaço nas ruas e avenidas da Capital. Mas, no caso dos carrinheiros - aqueles que puxam ou empurram seus carrinhos -, a vigência da lei vem sendo prorrogada desde então.

É mais um adiamento neste prazo que grupos de apoio aos catadores de rua buscam. Pela previsão vigente, a proibição passará a valer em dois meses, no dia 30 de junho. À coluna, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informa que a possibilidade de uma nova prorrogação está sendo analisada e ainda não se tem uma decisão final. Paralelo a isso, há um movimento que pede a revogação da lei no que diz respeito aos carrinheiros, para que os catadores não sejam criminalizados.

Lei nº 10.531/2008 De autoria do então vereador e atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), atratava inicialmente do fim da circulação de carroças puxadas por cavalos e tinha como pano de fundo a segurança no trânsito e o bem-estar animal, além de uma proposta para inserir os catadores no mercado de trabalho formal.

Com o projeto de Melo já em plenário, em 16 de junho de 2008, uma emenda de autoria dos ex-vereadores Beto Moesch (PP) e Haroldo de Souza (MDB) estendeu a proibição também aos veículos de tração humana - os carrinhos. O debate sobre este grupo, no entanto, não foi feito previamente nem com a categoria, nem com a sociedade.

A justificativa para retirar os catadores das ruas tem cunho social. Para isso foi criado o programa Todos Somos Porto Alegre, que atuou até 2016. Mas a prática não refletiu a intenção. Viver da coleta e venda de materiais recicláveis é o meio de sobrevivência para muitas pessoas, especialmente para aquelas que enfrentam dificuldade para conseguir um emprego, seja pela falta de escolaridade, pela aparência, por serem usuários de drogas ou por terem antecedentes criminais - preencher algum desses quesitos já representa uma barreira.

Uma forma apontada para qualificar essa função é incluir os catadores autônomos, de rua, na realização da coleta seletiva solidária, defende o "Pimp My Carroça", organização da sociedade civil que atua em todo o País na promoção da visibilidade e remuneração justa para as catadoras e os catadores de materiais recicláveis informais. Levantamento da organização aponta que nenhuma capital além de Porto Alegre criminaliza por lei o trabalho da catação nas ruas.