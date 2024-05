Enchente atinge cooperativas de catadores em Porto Alegre e prejudica reciclagem

as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul A situação que já era ruim ficou pior. A definição é repetida por catadoras e catadores e por representantes dos grupos de apoio em resposta ao questionamento de comoos afetam. A água que arrasou cidades inteiras encontrou no caminho grupos que vulneráveis, caso dos profissionais que diariamente fazem a triagem dos resíduos recicláveis. Muitos foram atingidos nas suas casas, na comunidade,no local de trabalho.

Em Porto Alegre, ao menos sete das cooperativas contratadas pela prefeitura e outras três que recebem material da coleta seletiva mesmo sem ter o contrato assinado, foram completamente alagadas no início de maio e desde então estão com água dentro do galpão. O material que lá estava e que seria encaminhado para a reciclagem virou lixo e não poderá mais ser aproveitado.

São elas, conforme levantamento do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis e da coluna: Amac, Anitas, Anjos da Ecologia, Arevipa, Coadesc, Irmãos Cecchin, Mãos Unidas, Paraíba, Reciclando pela Vida e Sepé Tiaraju. A primeira da lista fica na Ilha Grande dos Marinheiros e a Mãos Unidas na Zona Norte, perto do terreno do antigo aterro. Todas as demais são da região do 4º Distrito. Confira os endereços no mapa a seguir.

A Sepé Tiaraju já havia sido atingida no início do ano pelo temporal e estava desde então sem telhado. Além das atingidas diretamente, todas as demais cooperativas que têm contrato ou recebem a coleta seletiva da prefeitura também foram impactadas de alguma maneira. Casos da Santíssima e da Ascat, também destelhadas em janeiro. Várias outras estão sem luz ou sem água, ou ambos. A Coopertinga trabalha sem energia desde o ano passado.

"Pior que muitos nem vão nem ter renda. A situação nivela todas, as alagadas ou atingidas indiretamente", explica Ana Paula Medeiros, uma das coordenadoras do Fórum de Catadores.

Por exemplo, com o sistema de emissão de nota fiscal do governo do Estado fora do ar, as cooperativas não têm como emitir nota, que é necessária para comprovar o encaminhamento do material à reciclagem e assim receber o pagamento das empresas que contratam das cooperativas o serviço de logística reversa.

Há ainda uma estimativa de que ao menos 1,5 mil catadores de rua de Porto Alegre e da Região Metropolitana também tiveram seu trabalho prejudicado, somado à perda do local de moradia ou passagem. Um levantamento detalhado está em andamento.

Demandas urgentes, referentes à estrutura de trabalho, já vinham sendo reivindicadas pelos grupos de catadores junto ao poder público. Agora se somam à necessidade de reconstrução dos galpões e, em muitos casos, das casas dos catadores, que vivem em comunidades próximas e também foram atingidos. Um dos pedidos ao poder público é que adiante o pagamento do auxílio emergencial à categoria e prorrogue o repasse até o fim do ano. Outros pedidos serão encaminhados nos próximos dias.