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Palavra do Leitor

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:03

Destaques na gestão

Arte/JC
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A 16ª edição da premiação das Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio Grande do Sul, promovida pelo Great Place To Work (GPTW), contou com cerca de 600 convidados e reconheceu 77 organizações gaúchas que se destacam por construir ambientes de confiança e colocar as pessoas no centro de suas estratégias de negócios (Jornal do Comércio, edição de 29/10/2026). Que evento lindo, parabéns ao Jornal do Comércio por estar presente nesse momento tão importante para as melhores empresas do Rio Grande do Sul. (Marcia Saraiva)

Destaques na gestão II
O evento do GPTW para premiar as melhores empresas foi incrível. Parabéns pela cobertura, Jornal do Comércio! (Mayummi Aragão)

Fim da escala 6x1
A redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais pode elevar os custos das empresas listadas na Bolsa e pressionar seus lucros, sobretudo daquelas que dependem de equipes numerosas para manter suas operações, como é o caso dos shopping centers (JC, 15/10/2026). O aumento de "custos" para um setor que tem lucros estratosféricos é bom para a economia. (Vagner Debom Eifler)

Desenvolvimento
Investimentos em saúde e infraestrutura encabeçam as demandas de associações da Região Norte do Rio Grande do Sul ao governador eleito, Luciano Zucco (JC, 26/10/2026). O mínimo a ser feito para o Norte gaúcho é a duplicação da RS entre Erechim e Passo Fundo e a construção de um aeroporto em Erechim como estão fazendo em Santa Rosa. (João Maurício Hack)

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