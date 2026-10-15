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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 16:06

Fim da escala 6x1 pode reduzir lucro de empresas na Bolsa, dizem analistas

Redução da jornada de 44 para 40 horas pode elevar custos, pressionar margens e afetar lucros de varejo, farmácias e shoppings

Redução da jornada de 44 para 40 horas pode elevar custos, pressionar margens e afetar lucros de varejo, farmácias e shoppings

FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/ESPECIAL/JC
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Agências
A redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais pode elevar os custos das empresas listadas na Bolsa e pressionar seus lucros, sobretudo daquelas que dependem de equipes numerosas para manter suas operações, segundo analistas ouvidos pela reportagem.
O impacto sobre as ações dependerá da capacidade de cada companhia de absorver as despesas adicionais ou repassá-las aos preços.

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