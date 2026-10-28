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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 00:25

GPTW 2026 ranqueia as melhores empresas para trabalhar no RS

Evento promovido pelo Great Place To Work (GPTW) celebrou os 30 anos de atuação no Brasil

Evento promovido pelo Great Place To Work (GPTW) celebrou os 30 anos de atuação no Brasil

Tânia Meinerz/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Nesta terça-feira à noite, 27 de outubro, o Grêmio Náutico União foi palco da 16ª edição da premiação das Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio Grande do Sul. O evento, promovido pelo Great Place To Work (GPTW), que celebra 30 anos de atuação no Brasil, contou com cerca de 600 convidados e reconheceu 77 organizações gaúchas que se destacam por construir ambientes de confiança e colocar as pessoas no centro de suas estratégias de negócios.

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