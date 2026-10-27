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Palavra do Leitor

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:41

Revitalização do Centro Histórico

Arte/JC
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A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto que amplia permissões para transformar salas comerciais em unidades residenciais no Centro Histórico de Porto Alegre, retirando a restrição atual de metragem mínima de 60 metros quadrados para os imóveis (Jornal do Comércio, edição de 23/10/2026). Esse tipo de atitude é o que precisa ser feita para o Centro de Porto Alegre. A região é linda, mas está cheia de prédios comerciais quase vazios. (Denise Pazetto)

Habitação
O antigo Edifício Protetora, na Praça Rui Barbosa, no Centro Histórico de Porto Alegre, deverá receber 100 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (JC, 21/10/2026). Quero ver se conseguirão fazer a manutenção. Isso vai sair caro para as pessoas de baixa renda. (Julio Cesar Ferreira)

Basílica das Dores
A realização de um leilão beneficente teve como objetivo arrecadar recursos para a restauração do órgão de tubos da Basílica Nossa Senhora das Dores, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre (JC, 22/10/2026). É divino que a Igreja das Dores tenha seu órgão de tubos, porém o fato de que ele saia do seminário de Viamão traz a realidade de que já não se espera que os padres sejam organistas, o que era de vital importância para incentivo da formação de organistas nas paróquias e esplendor da liturgia, como aconteceu em meu caso, a partir do Padre Ari Antonio da Silva, ordenado há 50 anos. (Marciane Faes)

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