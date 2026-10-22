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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 12:31

Leilão beneficente busca recursos para restaurar órgão da Basílica das Dores

Seminário de Viamão doará instrumento à Igreja no Centro Histórico de Porto Alegre

Seminário de Viamão doará instrumento à Igreja no Centro Histórico de Porto Alegre

Andressa Pufal/JC
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Um leilão beneficente nesta quinta-feira (22), em Porto Alegre, busca arrecadar recursos para a restauração do órgão de tubos da Basílica Nossa Senhora das Dores, localizada no Centro Histórico da Capital. A iniciativa, intitulada "Arte pela Preservação do Patrimônio", ocorre às 18h, na Expresso do Oriente Gallery, e conta com o apoio institucional da prefeitura.

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