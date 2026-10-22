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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 15:13

Salas comerciais que viram moradias devem aquecer economia do Centro Histórico

Prédios do Centro Histórico poderão se tornar residênciais ou de uso misto

Prédios do Centro Histórico poderão se tornar residênciais ou de uso misto

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Em sessão nesta quarta-feira (21), a Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA) aprovou um projeto de lei que retira a restrição de metragem mínima de 60 metros e permite a conversão de salas comerciais de qualquer tamanho em apartamentos residenciais no Centro Histórico. A maior ocupação do bairro é um tema latente na pauta da prefeitura via Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre e a estratégia Centro+4D, com incentivo à reforma e modernização de prédios antigos e a conversão de imóveis comerciais em residenciais ou de uso misto.

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