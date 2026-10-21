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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 20:05

Salas comerciais do Centro de Porto Alegre poderão ser transformadas em residências

Vereadores da capital gaúcha aprovaram projeto que deve alterar mercado imobiliário na região central da cidade

Vereadores da capital gaúcha aprovaram projeto que deve alterar mercado imobiliário na região central da cidade

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre aprovou, nesta quarta-feira (21), um projeto que amplia permissões de moradia no Centro Histórico, além de uma proposta do Executivo que institui um programa de bolsas para professores municipais.

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