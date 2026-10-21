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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:04

Antigo Edifício Protetora terá 100 unidades do Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre

O prédio tem 9.815,82 metros quadrados de área construída e foi utilizado pelo Ministério Público Federal (MPF) até 2018

O prédio tem 9.815,82 metros quadrados de área construída e foi utilizado pelo Ministério Público Federal (MPF) até 2018

Tânia Meinerz/JC
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Laura Richa
Laura Richa
O antigo Edifício Protetora, na Praça Rui Barbosa, no Centro Histórico de Porto Alegre, deverá receber 100 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida – Entidades. A iniciativa, chamada “Periferia no Centro”, será executada pela Cooperativa de Trabalho Mista Solidária Utopia e Luta (Coopsul) e prevê a destinação do imóvel da União a famílias de baixa renda. A autorização para formalizar a concessão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (19), mas o contrato ainda está em preparação e não há data confirmada para o início das obras.

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