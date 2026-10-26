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Palavra do Leitor

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 18:10

Licença prévia para a CMPC

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) concedeu a Licença Prévia (LP) ao Projeto Natureza que prevê a construção de uma fábrica de celulose da CMPC em Barra do Ribeiro, na Região Metropolitana de Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 23/10/2026). Finalmente o projeto da CMPC em Barra do Ribeiro recebeu a licença prévia. Junto com o projeto Aerocentro Integrado de Tecnologia e Inovação (Aerociti) em Guaíba, trará prosperidade para a região. (Maurício Silva)


Câmara de Vereadores

Um projeto de lei em debate na Câmara de Vereadores de Porto Alegre pode proibir que crianças conduzam carrinhos em mercados, supermercados, hipermercados e atacarejos (JC, 20/10/2026). Há quatro meses a Goethe/Mariante em Porto Alegre foi repavimentada e até hoje não foi refeita nenhuma sinalização de piso, faixas de pedestre, cruzamentos, pistas de rodagem, ciclovia. Já liguei para o serviço Central do Cidadão e me passaram que é o "canal" errado, mas a EPTC simplesmente não atendeu. É tão difícil planejar uma obra e executar corretamente? E o problema são as crianças conduzindo carrinhos nos supermercados? Vereadores, vamos trabalhar para a população. (Daniel Otto)

Fim da escala 6x1

A redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais pode elevar os custos das empresas listadas na Bolsa e pressionar seus lucros, sobretudo daquelas que dependem de equipes numerosas para manter suas operações, como é o caso dos shopping centers (JC, 15/10/2026). Se o faturamento foi de mais de R$ 200 bilhões, as empresas têm de onde tirar os recursos. Vamos diminuir a ganância às custas da saúde e do tempo de vida das pessoas. (Mônica Rocha)


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