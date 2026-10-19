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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 11:45

Crianças poderão ser proibidas de conduzir carrinhos nos supermercados de Porto Alegre

Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) é contrária à medida

Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) é contrária à medida

MARCO QUINTANA/ARQUIVO/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Pais ou responsáveis que frequentam mercados, supermercados, hipermercados e atacarejos em Porto Alegre e permitem que crianças conduzam carrinhos durante as compras terão que rever essa iniciativa. Caso o projeto de lei, de autoria do vereador Jonas Reis (PT), que está em debate na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, seja aprovado, a condução pelo público infantil será proibida.

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