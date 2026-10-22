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CapaEconomiaIndústria

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 14:11

Fepam concede licença prévia para megaprojeto de R$ 27 bilhões da CMPC no RS

Autorização, aguardada há meses, foi emitida na manhã desta quinta-feira

Autorização, aguardada há meses, foi emitida na manhã desta quinta-feira

CMPC/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A CMPC deu nesta quinta-feira (22) um passo decisivo para tirar do papel o maior investimento privado já anunciado no Rio Grande do Sul. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) concedeu a Licença Prévia (LP) ao Projeto Natureza, que prevê a construção de uma fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O empreendimento integra um pacote de investimentos estimado em R$ 27 bilhões.

A autorização, aguardada há meses pela companhia, foi emitida na manhã desta quinta-feira e reconhece a viabilidade ambiental do projeto na localização proposta. O documento, de número 00118/2026, foi gerado às 11h41 e tem validade até outubro de 2031. A entrega oficial à empresa deve ocorrer entre esta quinta e sexta-feira (23), quando a Fepam também deverá se manifestar publicamente pela primeira vez.

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