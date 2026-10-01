Na coluna Livros publicada no caderno Viver, Jaime Cimenti analisa obras clássicas e lançamentos literários (Jornal do Comércio, edição de 25/09/2026).
Foi uma alegria receber a indicação para o lançamento do livro "A Coragem de se Escolher". Adorei participar desse momento e, inclusive, já comecei a leitura do livro. A obra traz reflexões muito interessantes sobre a importância de olhar para si, reconhecer quem somos e, principalmente, ter coragem para sermos fiéis à nossa própria história. Tenho gostado muito das reflexões propostas pela autora, especialmente por trazerem questões tão presentes na vida contemporânea e nos nossos processos de autoconhecimento. Além do conteúdo da obra, o lançamento foi um momento muito especial. (Daniela Peroneo, por e-mail)Literatura II
Gostaria de registrar meu apoio a esse espaço tão importante para a circulação de ideias, autores e obras que convidam à reflexão. Em um tempo de leituras rápidas, uma coluna dedicada aos livros preserva algo essencial: a possibilidade de pausa, pensamento e diálogo. Muito obrigada pelo trabalho valoroso. (Gisele Oliveira, por e-mail)JustiçaO município de Porto Alegre foi condenado pela Justiça a pagar R$ 50 milhões por danos da enchente de 2024 (JC, 29/09/2026).
O problema é que quem paga isso são os cidadãos. Se fosse hoje, o Município teria como pagar? Na falta de recursos, só existem duas opções: privatizar algo e com a venda pagar o débito ou aumentar impostos. O que acham que aconteceria? Ao meu ver, ordens de adequação, por exemplo, com previsão de multa se for o caso resolveria melhor a questão. Criar mais passivo não ajuda. Isso sem falar que todos os rios desembocam no Guaíba , de modo que outras responsabilidades podem ser auferidas. (Karla Stringari)Justiça II
Por quê multar só Porto Alegre? Dos 470 municípios, apenas 30 não inundaram. Todos os rios desembocam no Guaíba. Deveriam multar os demais municípios. (Margarete Rodrigues)InvestimentosO Grupo InBetta, que reúne marcas como Bettanin, Atlas e Sanremo, com duas plantas industriais na Região Metropolitana de Porto Alegre, anunciou um novo ciclo de investimentos de R$ 550 milhões (JC, 23/09/2026).
A empresa InBetta evoluiu muito, desde as relações humanas até a qualidade dos produtos. (Levi Teixeira)Investimentos II