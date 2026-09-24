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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 17:46

Grande sertão: veredas, os primeiros 70 anos

grande sertão: veredas

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COMPANHIA DAS LETRAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Jaime Cimenti
Italo Calvino escreveu um livro intitulado Por que ler os clássicos e ensinou: por que eles nunca terminam, deixam marcas profundas na memória e se tornam inesquecíveis, são livros de descoberta e autoconhecimento, dão prazer e saber e funcionam como bússolas . Tudo isso e mais se aplica a Grande sertão: veredas , setentão lépido e faceiro, de 1956, de João Guimarães Rosa(1908-67) que foi publicado em edição especial da Companhia das Letras (544 p., R$ 209), com novo projeto gráfico , entrevista do autor e ensaio de Érico Melo sobre os rascunhos e a forma final do romance .

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