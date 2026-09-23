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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 17:15

Grupo InBetta anuncia pacote de R$ 550 milhões em investimentos

Caderno Dia da Ind?stria- Atlas - Divulga??o InBetta

Caderno Dia da Ind?stria- Atlas - Divulga??o InBetta

INBETTA/DIVULGA??O/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
O Grupo InBetta, que reúne marcas como Bettanin, Atlas e Sanremo, com duas plantas industriais na Região Metropolitana, anunciou durante a Exposhow Internacional, no Panamá, um novo ciclo de investimentos de R$ 550 milhões a serem desembolsados até 2028. O valor soma-se aos outros R$ 405 milhões anunciados no ano passado, dos quais pelo menos R$ 250 milhões seguem em execução em 2026 entre a construção de um novo Centro de Distribuição em Sapucaia do Sul - com entrega prevista para início de 2027 - e melhorias na recentemente adquirida fábrica de fitas adesivas em Canoas.

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