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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:34

100 anos de John Coltrane

Arte/JC
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Nascido no dia 23 de setembro de 1926, o músico norte-americano John Coltrane teve a carreira impulsionada por parcerias com Thelonious Monk e Miles Davis e é reconhecido como um dos maiores ícones do jazz (Jornal do Comércio, edição de 23/09/2026). Muito boa a coluna assinada pelo jornalista Igor Natusch. Lembro-me de entrar nesse universo ao ler “On the Road” e depois nos livros da Geração Beat, onde a trilha sonora era o jazz, com Charlie Parker, graças a L&PM Editores. Ao trazer essas histórias desses monstros para a nova geração, o jornalista está fazendo um grande serviço. (Adolfo Deuner, por e-mail)

Livro sobre Israel

As questões milenares envolvendo as religiões, as culturas, as histórias, os povos e os países do Oriente Médio e, em especial, as que dizem respeito, direta ou indiretamente, ao Estado de Israel, têm estado na pauta mundial da política e da mídia nas últimas décadas (C, 17/09/2026). Excelente crônica de Jaime Cimenti sobre o livro “O enigma de Israel: uma história do Estado Judaico”, de autoria de Henrique Cymerman. (Marcos Rovinski, por e-mail)

Logística
O Plano Nacional de Logística muda a estratégia de planejamento e busca transformar o setor (JC, 18/09/2026). Por que não liberam o Porto de Arroio do Sal de uma vez? Chega de fazer politicagem com o desenvolvimento real. (Cassiandro Rodrigues)

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