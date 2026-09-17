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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:24

O prazer feminino de Eva a Madonna

o prazer

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L&PM EDITORES/DIVULGAÇÃO/JC
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Jaime Cimenti
Em especial nas últimas décadas, muito se tem falado sobre a exploração do prazer feminino. Notadamente depois da revolução sexual dos anos sessenta, do uso da pílula anticoncepcional e, principalmente a partir de 2005, ano em que Hellen O’Connell, urologista australiana, desvendou a complexa anatomia do clitóris e abriu novos caminhos para as mulheres, o tema ganhou a importância merecida.

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