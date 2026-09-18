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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:05

Plano Nacional de Logística muda estratégia de planejamento e busca transformar o setor

Novo plano busca integrar modais e considera impactos ambientais e sociais

Novo plano busca integrar modais e considera impactos ambientais e sociais

Jorgito Santos/Tecon/Divulgação
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Agnês Noll
Agnês Noll
O Brasil terá, até 2050, um novo mapa para orientar os investimentos em infraestrutura de transportes. Apresentado pelo governo federal como instrumento estratégico de longo prazo, o Plano Nacional de Logística (PNL) 2050 estabelece prioridades para rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos e propõe uma mudança na forma como o País decide onde investir.

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