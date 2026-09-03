Caderno Viver completa 30 anos

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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:10
Arte/JC
Surgido nas páginas do Jornal do Comércio em 1996, o Viver foi criado com o objetivo de ampliar e diversificar a cobertura cultural feita pelo Panorama, espaço diário dedicado ao entretenimento e às artes (Jornal do Comércio, edição de 28/08/2026). Parabéns pela trajetória de 30 anos de sucesso do caderno Viver. Trata-se de um suplemento completo de lazer e cultura que, desde 1996, se constitui em mais um atrativo do Jornal do Comércio. Congratulações à direção e à equipe de colaboradores desta editoria. (Gilberto Jasper, jornalista, por e-mail)
Expointer
O primeiro fim de semana da 49ª Expointer teve grande circulação de público, novidades no campo e discussões sobre os desafios do agronegócio (JC, 30/08/2026). Gosto muito da Expointer, vou vários dias ao Parque de Exposições Assis Brasil. É uma pena que não façam investimentos no bem-estar dos visitantes. O parque não tem uma boa acolhida, as ruas e calçadas não estão parelhas e faltam banheiros limpos e bem cuidados, não os químicos, que são sujos. (Maria Santos)
Máquinas agrícolas
O cenário mais difícil para a indústria de máquinas e implementos agrícolas começa a aparecer também na composição da 49ª Expointer, que tem redução de 10% no número de empresas do setor de máquinas e implementos agrícolas (JC, 28/08/2026). Os custos com feiras no Brasil são exorbitantes e infelizmente são festas, não feiras de negócios, que deveriam ser o foco. (Giovanni Ramos Caletti)