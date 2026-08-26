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CapaAgroMáquinas Agrícolas

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 17:21

Fabricantes reveem presença na Expointer diante de cenário desafiador

Fockink, de Panambi, está reduzindo sua participação em feiras do agro devido ao mercado pouco aquecido

Fockink, de Panambi, está reduzindo sua participação em feiras do agro devido ao mercado pouco aquecido

FOCKINK/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
O cenário mais difícil para a indústria de máquinas e implementos agrícolas começa a aparecer também na composição da 49ª Expointer. Nesta edição da mostra, que começa neste sábado (29) e vai até 6 de setembro, o número de empresas do setor cairá 10%, segundo o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).

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