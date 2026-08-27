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CapaCulturaEspecial

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 19:12

Os 30 anos do caderno Viver, espaço do jornalismo cultural na imprensa gaúcha

Suplemento semanal do Jornal do Comércio retrata o cânone da cultura do RS há três décadas

Suplemento semanal do Jornal do Comércio retrata o cânone da cultura do RS há três décadas

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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
Alcançar os 30 anos ininterruptos de publicação não é tarefa fácil para um suplemento cultural, em lugar algum do Brasil. No Rio Grande do Sul, trata-se de algo ainda mais raro. Não é de surpreender, portanto, a alegria de todos os envolvidos em celebrar as três décadas do caderno Viver, comemoradas neste mês de agosto.

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