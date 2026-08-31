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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 16:10

Expointer tem 280 pontos sanitários temporários e 6 mil vagas, mas público relata dificuldades

Banheiros estão distribuídos por diferentes pontos do Parque de Exposições Assis Brasil.

Banheiros estão distribuídos por diferentes pontos do Parque de Exposições Assis Brasil.

Dani Villar/Especial/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
A estrutura montada para receber o público na Expointer 2026 inclui 280 pontos sanitários temporários e cerca de 6 mil vagas de estacionamento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Apesar dos números apresentados pela organização, visitantes relatam dificuldades para utilizar os banheiros e encontrar vagas para estacionar, principalmente nos períodos de maior movimento da feira.

A estrutura montada para receber o público na Expointer 2026 inclui 280 pontos sanitários temporários e cerca de 6 mil vagas de estacionamento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Apesar dos números apresentados pela organização, visitantes relatam dificuldades para utilizar os banheiros e encontrar vagas para estacionar, principalmente nos períodos de maior movimento da feira.

 

Para a família de Estela e Carlos Ruiz, que vieram com seus dois filhos, a administração deveria melhorar mais nos detalhes, o estacionamento distante da feira e com excesso de lama dificultou o acesso logo no início do passeio. “Pagamos R$ 53,00 e foi uma luta para conseguir estacionar, a organização do evento deveria pensar mais no bem-estar dos visitantes, as calçadas desparelhas e ruas esburacadas também são um problema para quem vem com filho pequeno no carrinho”, relata Estela.

 

Para esta edição, foram contratadas 160 cabines sanitárias portáteis: 75 masculinas, 50 femininas e 35 adaptadas para pessoas com deficiência ou cadeirantes. O parque conta ainda com 20 contêineres sanitários, cada um com seis vasos, divididos igualmente entre os módulos masculino e feminino. Ao todo, são 280 pontos sanitários temporários.

 

| Dani Villar/Especial/JC
Dani Villar/Especial/JC

 

“Parece que a organização esquece que nós bebemos bastante chimarrão, o ideal é já ficar próximo de um banheiro pois com a forte movimentação de pessoas, custamos para encontrar um e quando encontramos tem filas ou está entupido”, pontua Suelen Farias, que veio de Nova Santa Rita passar o final de semana em Esteio para frequentar a Expointer.

 

Segundo a administração da Expointer, os banheiros passam por limpeza, higienização e manutenção durante todo o evento, com uma equipe específica para o serviço. A operação também conta com caminhão auto vácuo e manutenção hidráulica. Caso seja identificada necessidade, as estruturas temporárias podem ser deslocadas ou substituídas.

 

Mesmo com a estrutura reforçada, porém, o uso dos sanitários aparece entre as reclamações de visitantes durante a feira que, tradicionalmente, conta com uma movimentação elevada e que em determinados momentos aumenta a demanda e pode provocar filas e lotação. “Acredito que falte sinalização também, pois se tratando de uma feira, é normal precisar caminhar até encontrar um banheiro mas muitas vezes nos perdemos, eu mesma custei para achar um banheiro e ao chegar tinha fila, saindo do banheiro virei a esquina e descobri que tinha outra estação de banheiros sem fila”, comenta Manuela Vieira, moradora de Esteio que diz ser frequentadora assídua anualmente da feira.

Estacionamento é outro desafio

O Parque Assis Brasil dispõe de aproximadamente 6 mil vagas de estacionamento rotativo para visitantes e expositores. Há ainda uma área reservada para pessoas com deficiência no Portão 5, que é o acesso destinado a esse público.

 

A quantidade de vagas, no entanto, não impede dificuldades para quem chega de carro em horários de pico, o grande fluxo de veículos pode provocar congestionamentos nas vias de acesso ao parque e tornar mais demorada a busca por estacionamento.

| Dani Villar/Especial/JC
Dani Villar/Especial/JC

 

A administração afirma que realiza ações de comunicação para orientar os visitantes sobre as rotas mais adequadas para cada portão, além de utilizar sinalização nos acessos e nas rodovias da região. A recomendação é que o público consulte previamente o portão de entrada e planeje o deslocamento, principalmente nos horários de maior movimento.

 

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