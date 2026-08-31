Expointer tem 280 pontos sanitários temporários e 6 mil vagas, mas público relata dificuldades

A estrutura montada para receber o público na Expointer 2026 inclui 280 pontos sanitários temporários e cerca de 6 mil vagas de estacionamento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Apesar dos números apresentados pela organização, visitantes relatam dificuldades para utilizar os banheiros e encontrar vagas para estacionar, principalmente nos períodos de maior movimento da feira.

Para a família de Estela e Carlos Ruiz, que vieram com seus dois filhos, a administração deveria melhorar mais nos detalhes, o estacionamento distante da feira e com excesso de lama dificultou o acesso logo no início do passeio. “Pagamos R$ 53,00 e foi uma luta para conseguir estacionar, a organização do evento deveria pensar mais no bem-estar dos visitantes, as calçadas desparelhas e ruas esburacadas também são um problema para quem vem com filho pequeno no carrinho”, relata Estela.



Para esta edição, foram contratadas 160 cabines sanitárias portáteis: 75 masculinas, 50 femininas e 35 adaptadas para pessoas com deficiência ou cadeirantes. O parque conta ainda com 20 contêineres sanitários, cada um com seis vasos, divididos igualmente entre os módulos masculino e feminino. Ao todo, são 280 pontos sanitários temporários.



Dani Villar/Especial/JC

“Parece que a organização esquece que nós bebemos bastante chimarrão, o ideal é já ficar próximo de um banheiro pois com a forte movimentação de pessoas, custamos para encontrar um e quando encontramos tem filas ou está entupido”, pontua Suelen Farias, que veio de Nova Santa Rita passar o final de semana em Esteio para frequentar a Expointer.

Segundo a administração da Expointer, os banheiros passam por limpeza, higienização e manutenção durante todo o evento, com uma equipe específica para o serviço. A operação também conta com caminhão auto vácuo e manutenção hidráulica. Caso seja identificada necessidade, as estruturas temporárias podem ser deslocadas ou substituídas.



Mesmo com a estrutura reforçada, porém, o uso dos sanitários aparece entre as reclamações de visitantes durante a feira que, tradicionalmente, conta com uma movimentação elevada e que em determinados momentos aumenta a demanda e pode provocar filas e lotação. “Acredito que falte sinalização também, pois se tratando de uma feira, é normal precisar caminhar até encontrar um banheiro mas muitas vezes nos perdemos, eu mesma custei para achar um banheiro e ao chegar tinha fila, saindo do banheiro virei a esquina e descobri que tinha outra estação de banheiros sem fila”, comenta Manuela Vieira, moradora de Esteio que diz ser frequentadora assídua anualmente da feira.

Estacionamento é outro desafio

O Parque Assis Brasil dispõe de aproximadamente 6 mil vagas de estacionamento rotativo para visitantes e expositores. Há ainda uma área reservada para pessoas com deficiência no Portão 5, que é o acesso destinado a esse público.



A quantidade de vagas, no entanto, não impede dificuldades para quem chega de carro em horários de pico, o grande fluxo de veículos pode provocar congestionamentos nas vias de acesso ao parque e tornar mais demorada a busca por estacionamento.

Dani Villar/Especial/JC

A administração afirma que realiza ações de comunicação para orientar os visitantes sobre as rotas mais adequadas para cada portão, além de utilizar sinalização nos acessos e nas rodovias da região. A recomendação é que o público consulte previamente o portão de entrada e planeje o deslocamento, principalmente nos horários de maior movimento.