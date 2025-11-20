Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 20 de Novembro de 2025 às 18:54

Multipalco

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Devido à falta de pessoal, a Fundação Theatro São Pedro decidiu suspender a assinatura de qualquer contrato de locação de espaços do Multipalco para os espetáculos da temporada de 2026, que se iniciam em janeiro (Jornal do Comércio, 14/11/2025). A interrupção do Multipalco entristece e ao mesmo tempo indigna. É uma vergonha chegar a este ponto de fechar um lugar maravilhoso para a cultura e lazer dos gaúchos. (Fernanda Homrich)
Lojas TaQi
O Grupo Herval anunciou o fechamento de cerca de 30 das 51 lojas da bandeira TaQi no Estado (Coluna Minuto Varejo, 15/11/2025). Em São Sebastião do Caí, a loja da TaQi fechou porque não tinha mão de obra qualificada. Era preciso levar os códigos do site para o vendedor tirar nota e o cliente conseguir comprar. Além disso, o site da rede é ótimo, o frete é muito bom e barato. (Jovania Marques Souza)
Segurança
Na minha opinião, a situação na fronteira com o Uruguai preocupa pela inexistência de controle para entrar e sair do Brasil. Com a legalização da maconha no Uruguai e a maior presença no interior do país, aumentaram as apreensões da droga no Rio Grande do Sul. Já temos as facções criminosas PCC e Comando Vermelho dominando o Brasil, e agora a ameaça fica mais clara. O governo do Estado precisa tomar providências contra esta situação, pois o controle da Polícia Federal nestas fronteiras praticamente não existe. (Adriano Ramos, por e-mail)
Ponte da Ramiro Barcelos 
BRENO BAUER/ARQUIVO/JC
Após mais de um ano bloqueada, a prefeitura de Porto Alegre vai derrubar a ponte da Ramiro Barcelos (JC, 13/11/2026). Uma ponte tão importante como essa ser retirada é uma vergonha. Depois de um ano bloqueada, surgir essa alternativa é um total retrocesso. Tanto o setor de obras quanto o setor de mobilidade urbana da Capital estão péssimos. (Eduardo Becker).

 

