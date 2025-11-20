Multipalco

Lojas TaQi

Segurança

Na minha opinião, a situação na fronteira com o Uruguai preocupa pela inexistência de controle para entrar e sair do Brasil. Com a legalização da maconha no Uruguai e a maior presença no interior do país, aumentaram as apreensões da droga no Rio Grande do Sul. Já temos as facções criminosas PCC e Comando Vermelho dominando o Brasil, e agora a ameaça fica mais clara. O governo do Estado precisa tomar providências contra esta situação, pois o controle da Polícia Federal nestas fronteiras praticamente não existe. (Adriano Ramos, por e-mail)

