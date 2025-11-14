Grupo Herval fechará quase 30 lojas da TaQi; TRT marca audiência devido a demissões

Uma das redes varejistas gaúchas de materiais de construção e eletrodomésticos e móveis vai ficar bem menor. Pelo menos 29 das 51 lojas da bandeira TaQi (número total com base no site da marca) vão ser fechadas pelo grupo Herval, com sede em Dois Irmãos e dono da bandeira. As filiais em diversos pontos do Rio Grande do Sul (a lista completa está no fim da notícia) começam a ser fechadas na semana que vem.

LEIA TAMBÉM: CEO da Herval conta como madeireira se tornou gigante multimarcas

Porto Alegre não foi incluída. Em 2023, apenas a filial na Zona Norte foi mantida. A informação da lista de desativações foi repassada pela Federação dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços do RS (Fecosul). Esse movimento de redução de tamanho da TaQi já ocorreu em 2023 , com saída de cena de 17 unidades. Na nova lista,Em 2023, apenas a filial na Zona Norte foi mantida. A informação da

O presidente da Fecosul, Guiomar Vidor, disse que seriam fechadas lojas que estão em imóveis alugados. O grupo enviou nota à coluna Minuto Varejo na qual não fala em fechamentos, mas deixa implícito que há um processo de enxugamento. O motivo estaria ligado a impactos do avanço das compras digitais.

O Minuto Varejo estima uma média de 15 empregados por loja, o que resultaria em quase 500 empregos nas 29 filiais a ser fechadas. A Herval comunicou que "já está realizando realocação de colaboradores".

"A rede de lojas TaQi, do Grupo Herval, passa por um movimento de adequação de seu modelo de vendas, a fim de acompanhar as mudanças no mercado e dos consumidores, que cada vez mais optam por realizar suas compras pela internet", diz a nota da Herval.

Diante da informação que foi repassada por funcionários de unidades alvo da decisão e pelo impacto para empregos, a Fecosul pediu audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região, com sede na Capital. Segundo Vidor, a medida é necessária porque o grupo não comunicou o processo para os sindicatos.

A audiência foi marcada pelo desembargador e presidente em exercício da Seção de Dissídios Coletivos do TRT-4, Alexandre Corrêa da Cruz, para 21 de novembro em Porto Alegre. Estarão na agenda a Fecosul e a Global, que responde pela rede.

A Herval, que é uma das maiores indústrias de móveis e colchões gaúchas e com projeção nacional, além de ter as lojas IPlace, licenciada de produtos da Apple no Brasil, e de móveis com foco em design, a Uultis, com showroom nos Estados Unidos, em cidades como Nova York e Miami.

O grupo explica, também na nota, que "está reorganizando seu mix de lojas físicas, fortalecendo o e-commerce e ampliando a participação das vendas B2B (venda para pessoa jurídica)". "A decisão é parte da estratégia que busca garantir a continuidade do crescimento sustentável da empresa nos próximos anos", afirma a Herval.

A lista das filiais TaQi que vão fechar (fonte: Fecosul)

Santa Maria

Lajeado

Nova Santa Rita

São Lourenço do Sul

São Francisco de Paula

Três Coroas

Carlos Barbosa

Caxias do Sul

Farroupilha

Taquara

Bento Gonçalves

Garibaldi

Flores da Cunha

Canoas

Osório

Novo Hamburgo

Alvorada

Santo Antônio da patrulha

Viamão

Torres

Agudo

Taquari

Venâncio Aires

Cachoeira do Sul

São Marcos

Pelotas

Sapucaia do Sul

Tramandaí

São Leopoldo