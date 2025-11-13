Após mais de um ano bloqueada, prefeitura da Capital irá derrubar ponte da Ramiro Barcelos

Quem passa pela rua Ramiro Barcelos, no cruzamento com a avenida Ipiranga, em Porto Alegre, repara que há algum tempo a área está bloqueada. A intervenção começou oficialmente em 8 de outubro do ano passado, com bloqueio total da ponte no dia 16.

Após prorrogações e análises, a prefeitura optou por derrubar a ponte. Dentre as últimas avaliações feitas foi constatado que das dez vigas, duas são irrecuperáveis e outras duas estão comprometidas. André Flores, secretário de Obras e Infraestrutura, diz que a troca dessas estruturas não é simples devido à complexidade da obra.

Em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), ainda não é possível calcular o custo, por estarem concluindo os cálculos para saber se irão derrubar a ponte inteira e construir uma nova ou destruir uma parte e recuperar o que resta.

Conforme noticiado pelo Jornal do Comércio, em julho deste ano, o orçamento inicial da obra, em 2024, estava previsto em R$ 779 mil, para recuperar vigas inferiores com problemas pontuais. Ainda conforme a matéria, um aditivo de 14% já havia sido autorizado no início deste ano, elevando o valor para R$ 908 mil.