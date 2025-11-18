A Secretaria de Logística e Transportes do Estado (Selt) autorizou a contratação da empresa que irá desenvolver os estudos iniciais para a duplicação da Estrada do Mar (Jornal do Comércio, 13/11/2025). A Estrada do Mar já deveria ter surgido duplicada se tivessem feito um plano pensando no futuro. Para isso existe a engenharia de trânsito, para fazer cálculos futuros e estudo geográfico do terreno. A Freeway também não foi projetada pensando no futuro, pois já deveria ter nascido com no mínimo quatro faixas de rolamento em cada pista.(Jeanne Cunha)