Palavra do Leitor

Publicada em 18 de Novembro de 2025 às 19:05

Duplicação da Estrada do Mar

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

A Secretaria de Logística e Transportes do Estado (Selt) autorizou a contratação da empresa que irá desenvolver os estudos iniciais para a duplicação da Estrada do Mar (Jornal do Comércio, 13/11/2025). A Estrada do Mar já deveria ter surgido duplicada se tivessem feito um plano pensando no futuro. Para isso existe a engenharia de trânsito, para fazer cálculos futuros e estudo geográfico do terreno. A Freeway também não foi projetada pensando no futuro, pois já deveria ter nascido com no mínimo quatro faixas de rolamento em cada pista.(Jeanne Cunha)
Duplicação da Estrada do Mar II
Enquanto as estradas destruídas pela enchente em 2024 não foram totalmente recuperadas até hoje, o governo fala em duplicar a Estrada do Mar. (Luis Carlos Pedroso Lacerda)
Duplicação da Estrada do Mar III
Até a conclusão da duplicação, teremos que conviver com desvios, restos de material e buracos na pista. (Laura Helena Cezar Ilha)
Supermercado em shopping
O Grupo Zaffari assinou o contrato para assumir o espaço que era do supermercado Nacional no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre (JC, 12/11/2025). Que o Zaffari seja aberto em breve no Praia de Belas Shopping, pois falta um supermercado no empreendimento. (Vanessa Braga)
Pedágio
Durante encontro na Assembleia Legislativa, prefeitos do PP questionam as concessões rodoviárias (JC, 11/11/2025). Com os pedágios, o trajeto entre Porto Alegre e Vacaria ficará em R$ 80,00, um valor extremamente elevado. (Odilazio Fernandes de Matos)

 

