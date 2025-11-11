Prefeitos do PP questionam concessões rodoviárias na Assembleia Legislativa

Em um momento em que diversos pré-candidatos ao governo do Estado tentam convencer o PP a abandonar candidatura própria para apoiá-los nas eleições de 2026, diversos prefeitos do PP devem se reunir nesta quarta-feira (12) com a bancada gaúcha do partido na Assembleia Legislativa. O encontro deve promover uma discussão sobre os blocos de concessões rodoviárias propostas pelo governo do Estado no Rio Grande do Sul. O debate deve ocorrer a partir das 15h, no Espaço Convergência do Parlamento gaúcho.

O modelo de concessões tem sido criticado por diversos parlamentares. O deputado estadual Paparico Bacchi (PL), presidente da Frente Parlamentar Contra os Pedágios, protocolou no Ministério Público do Estado um pedido formal de investigação e suspensão cautelar do processo de licitação do Bloco 2 das concessões rodoviárias estaduais, que prevê a implantação de 24 novas praças de pedágio no Estado.