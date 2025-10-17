Governo Leite investe mais de R$ 3,1 bilhões em estradas e pontes este ano para retomar logística de municípios e regiões

O governo Eduardo Leite, por meio da Secretaria de Logística e Transportes, está investindo este ano mais de R$ 3,1 bilhões em obras de resiliência para estradas e pontes, recursos oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). As informações são da assessoria do Palácio Piratini

Após a enchente que assolou diversos municípios e regiões – reconhecida como a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul –, até o momento 95% das rodovias do Estado já foram liberadas, permitindo o retorno da trafegabilidade, do acesso às comunidades e do desenvolvimento econômico em diferentes regiões gaúchas. Todo esse conjunto de ações estratégicas faz parte do Plano Rio Grande, programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

"Reconstruir, porém, não é refazer igual, é fazer melhor. Por isso, o Plano Rio Grande, iniciativa que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes, já mobiliza mais de R$ 3 bilhões em obras rodoviárias com resiliência embutida. Isso significa drenagens dimensionadas, contenções de encostas, alteamento de pontes, camadas drenantes, para que nosso Estado esteja preparado para suportar eventos climáticos cada vez mais severos. Essa é a diferença entre obra que funciona e infraestrutura que protege vidas e sustenta desenvolvimento", afirmou o governador Eduardo Leite.

"Investir em transporte é investir na vida das pessoas e na força da economia. Cada estrada duplicada, cada ponte reconstruída, cada rodovia modernizada significa mais segurança, mais competitividade e mais oportunidades", completou o governador.

Há pouco mais de um ano, a força das águas danificou grande parte da infraestrutura estadual, à época comprometendo dez pontes e mais de 8 mil quilômetros de estradas. Desde então, os trabalhos executados incluíram remoção de barreiras, reparo de aterros, contenção de erosões e manutenção do pavimento.

As obras de resiliência climática do Funrigs, categorizadas pelo governo do Estado para recuperar trechos e estruturas, foi baseada em sete critérios:

Situação da rodovia

Tempo gasto a mais em deslocamentos

Quantidade de pessoas afetadas

Impactos na economia local

Impactos na saúde

Impactos na mobilidade urbana

Volume de circulação de veículos

Todas as obras são realizadas pelo Regime de Contratação Integrada (RCI), em que a empresa contratada é responsável pelo projeto e pela execução dos serviços, garantindo maior agilidade ao processo. A previsão é que até o final de 2027, todas as intervenções sejam concluídas.