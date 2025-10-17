Governo Leite investe mais de R$ 3,1 bilhões em estradas e pontes este ano para retomar logística de municípios e regiões

O governo Eduardo Leite, por meio da Secretaria de Logística e Transportes, está investindo este ano mais de R$ 3,1 bilhões em obras de resiliência para estradas e pontes, recursos oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). As informações são da assessoria do Palácio Piratini
Após a enchente que assolou diversos municípios e regiões – reconhecida como a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul –, até o momento 95% das rodovias do Estado já foram liberadas, permitindo o retorno da trafegabilidade, do acesso às comunidades e do desenvolvimento econômico em diferentes regiões gaúchas. Todo esse conjunto de ações estratégicas faz parte do Plano Rio Grande, programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.
"Reconstruir, porém, não é refazer igual, é fazer melhor. Por isso, o Plano Rio Grande, iniciativa que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes, já mobiliza mais de R$ 3 bilhões em obras rodoviárias com resiliência embutida. Isso significa drenagens dimensionadas, contenções de encostas, alteamento de pontes, camadas drenantes, para que nosso Estado esteja preparado para suportar eventos climáticos cada vez mais severos. Essa é a diferença entre obra que funciona e infraestrutura que protege vidas e sustenta desenvolvimento", afirmou o governador Eduardo Leite.
"Investir em transporte é investir na vida das pessoas e na força da economia. Cada estrada duplicada, cada ponte reconstruída, cada rodovia modernizada significa mais segurança, mais competitividade e mais oportunidades", completou o governador.
Há pouco mais de um ano, a força das águas danificou grande parte da infraestrutura estadual, à época comprometendo dez pontes e mais de 8 mil quilômetros de estradas. Desde então, os trabalhos executados incluíram remoção de barreiras, reparo de aterros, contenção de erosões e manutenção do pavimento.
As obras de resiliência climática do Funrigs, categorizadas pelo governo do Estado para recuperar trechos e estruturas, foi baseada em sete critérios:
- Situação da rodovia
- Tempo gasto a mais em deslocamentos
- Quantidade de pessoas afetadas
- Impactos na economia local
- Impactos na saúde
- Impactos na mobilidade urbana
- Volume de circulação de veículos
Todas as obras são realizadas pelo Regime de Contratação Integrada (RCI), em que a empresa contratada é responsável pelo projeto e pela execução dos serviços, garantindo maior agilidade ao processo. A previsão é que até o final de 2027, todas as intervenções sejam concluídas.
Ponte sobre o Rio Três Forquilhas
Nova ponta sobre o Rio Três Forquilhas já está com 80% de sua estrutura concluídaAscom Daer/Divulgação/JC
Uma das obras que integram a lista prioritária do Plano Rio Grande é a nova ponte sobre o Rio Três Forquilhas, no quilômetro 9 da ERS-417, entre Itati e o município de Três Forquilhas. No momento, a obra já está 80% concluída. A estrutura terá 88 metros de extensão e investimento de R$ 8,2 milhões, sendo que cerca de R$ 6 milhões já foram aplicados na obra, que integra a lista de obras prioritárias do Plano Rio Grande.
Outra obra que está avançando é a nova ponte sobre o Arroio Marcondes, no quilômetro 83 da RSC-471, em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Com 67 metros de extensão e aporte financeiro de mais de R$ 6,5 milhões, os serviços já estão 60% concluídos, e a entrega deverá ocorrer até o fim deste ano.
De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, cada serviço que vem sendo executado significa um passo efetivo no sentido de restabelecer a qualidade de vida das pessoas. "Desde o início, estivemos mobilizados para desobstruir trechos gravemente afetados e devolver a trafegabilidade aos usuários", afirmou Costella. "Por isso, seguiremos trabalhando para entregar à população obras densas e de engenharia complexa, que atendam ao conceito de resiliência climática", frisou o titular da pasta.
Nova ponte sobre o Rio Taquari
Ao lado do vice-governador, Gabriel Souza, Leite anunciou um investimento de mais de R$ 350 milhões na nova ponteVitor Rosa/Divulgação/JC
No mês de setembro, o governador Eduardo Leite apresentou, em Lajeado, o resultado de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para construção de uma nova ponte sobre o Rio Taquari, ligando a ERS-129, em Estrela, à ERS-130, em Cruzeiro do Sul.
O estudo contempla a construção de uma nova estrutura, com cronograma de 18 meses de execução, que terá aproximadamente 3,1 quilômetros de extensão, em localização com cotas mais altas em relação à cheia histórica de 2024. Na oportunidade, foi anunciado um investimento de mais de R$ 350 milhões, que contempla R$ 295 milhões para projeto e obra, e mais de R$ 60 milhões para desapropriações. O aporte será realizado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).
Na semana passada, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) publicou o aviso de chamamento público para que as empresas interessadas em realizar a obra manifestassem seu interesse à autarquia. Na etapa seguinte, essas empresas receberão um convite para apresentarem suas propostas. Posteriormente, será feita a análise e escolhida a proposta vencedora, com avaliação de toda a documentação, para, finalmente, ocorrer a assinatura do contrato e ser dada a ordem de início.