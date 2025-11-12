Governo do RS autoriza duplicação da Estrada do Mar

Uma das obras mais aguardadas pelos gaúchos, a duplicação da Estrada do Mar está mais próxima. A Secretaria de Logística e Transportes do Estado (Selt) anunciou nesta quarta-feira (12) que autorizou o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) a realizar a contratação da empresa que irá desenvolver os estudos iniciais para a remodelação da via.

O cronograma e os custos da obra ainda serão definidos, mas o governo do Estado informa que essa contratação deverá ocorrer no início de 2026 e o anteprojeto da duplicação será realizado ao longo do próximo ano.

Por meio de nota, a secretaria ressalta que "a área em que irá ocorrer o alargamento da rodovia já é pública, ou seja, dessa forma o governo não precisará gastar com desapropriações para a execução da obra".

Além de outras melhorias na ERS-389 (Estrada do Mar), neste ano o governo estadual também investiu na ERS-786 (Balneário Pinhal) e na ERS-030.