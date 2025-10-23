Crise no setor arrozeiro

A queda dos preços do arroz no mercado interno e internacional reacendeu a mobilização do setor orizícola do Rio Grande do Sul em busca de apoio emergencial e medidas estruturais para recuperar competitividade (Jornal do Comércio, 22/10/2025). É preocupante ver o setor arrozeiro gaúcho enfrentando uma crise tão profunda, com preços abaixo do custo, alta carga tributária e forte concorrência externa. A falta de medidas fiscais efetivas agrava o cenário e ameaça a continuidade da produção no Estado. É urgente que haja ações concretas para equilibrar custos e garantir competitividade, antes que o desânimo no campo se transforme em retração da área plantada e perda de renda para milhares de famílias. (Anderson Couto)