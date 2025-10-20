Erosão mantém cemitério em Cachoeira do Sul parcialmente interditado

Localizado em Cachoeira do Sul, o Cemitério das Irmandades, que teve parte de sua área comprometida após um deslizamento de terra que atingiu a encosta do Rio Jacuí, segue parcialmente interditado após quase dois anos. A erosão, que ocorreu em dezembro de 2023, se intensificou após as enchentes de 2024, comprometendo também estruturas de áreas próximas ao local. A confirmação das causas da erosão ainda dependem de estudos mais aprofundados. Para isso, a Defesa Civil Municipal solicitou à Defesa Civil do Estado e da União uma investigação técnica.

A fim de investigar preliminarmente as causas do deslizamento, a gestão municipal, junto à Mitra Diocesana, que é responsável pelo cemitério, levantou um estudo que constatou que as águas do rio provocaram um solapamento de base, ou seja, uma erosão na base do barranco, causando seu enfraquecimento. Além disso, foram identificadas erosões tubulares, conhecidas como “piping”, que fazem com que os taludes percam resistência.

“Nós temos um laudo, que é parcial, ou seja, ele não apresenta com profundidade o estudo do solo. Esse talude, que está descoberto hoje, está posicionado exatamente na curva do Rio Jacuí. Esse fator geográfico e hidrológico gera o impacto no barranco. O que nós temos de descrição do engenheiro que fez o estudo parcial é que a força e o atrito da água causam o solapamento de base e a erosão tubular, que é outra característica identificada em alguns pontos”, explica Gabriel Lobato, assessor do gabinete do prefeito, ao qual a Defesa Civil Municipal está vinculada.

Junto ao chefe de gabinete Cleiton dos Santos - responsável pela Defesa Civil do município - Gabriel explica que o município não possui recursos técnicos e financeiros suficientes para realizar o diagnóstico aprofundado do problema, que se agrava a cada chuva intensa, e tampouco resolvê-lo. Em abril, o município cachoeirense encaminhou um dossiê à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), que informou que os recursos disponíveis são insuficientes para a resolução do problema. O dossiê possui documentações históricas da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) e da Mitra Diocesana.

Posteriormente, o município solicitou à Defesa Civil do Estado o pedido de recursos para realizar o diagnóstico e obras de contenção. Além disso, o processo foi encaminhado à Secretaria da Reconstrução Gaúcha e à Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

O chefe de gabinete conta que, em março, a gestão municipal e representantes da Mitra Diocesana se reuniram com agentes da Defesa Civil do Estado para realizarem uma vistoria no local. “Nós temos reuniões sistemáticas com a Defesa Civil da União e a Defesa Civil do Estado. A União já apontou que, dentro do diagnóstico, vai aportar recursos para a reconstrução, mas nós ainda estamos aguardando resposta da Defesa Civil do governo do Rio Grande do Sul. O nosso pedido é que o Estado banque o diagnóstico através de recursos do fundo de reconstrução, porque nós estamos em estado de emergência em função das enchentes recorrentes”, explica.

Em maio do ano passado, ao menos uma residência próxima ao local sofreu com os impactos da erosão e teve que ser interditada. Já em julho deste ano, com as fortes chuvas que atingiram o Estado, parte do estacionamento do centenário hospital e um pavilhão em desuso de uma indústria de alimentos tiveram que ser interditados, de acordo com a Defesa Civil.

Cleiton diz que uma das preocupações é que a erosão afete significativamente a estrutura do HCB, que possui cerca de R$ 2 milhões investidos. “Nós não podemos abrir mão disso. A preocupação maior é por ser um hospital do SUS, daí o pedido de intervenção do governo federal, bancando as obras a partir do diagnóstico”, pontua o chefe de gabinete.