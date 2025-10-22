Marcus Rossi fala sobre o lado humano da inovação no SDX 2025

O segundo dia do Sul Digital Experience 2025 (SDX) contou com uma das falas mais marcantes do evento: a palestra de Marcus Rossi, fundador da Gramado Summit, que levou ao palco principal uma reflexão sobre o verdadeiro papel das pessoas em meio à transformação digital.



Rossi, conhecido por liderar um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do País, começou sua fala com provocações sobre o avanço da tecnologia e os ciclos de mudança no mercado, da era das locadoras até a disrupção dos smartphones. Mas, entre exemplos e histórias pessoais, o empresário destacou que a essência das grandes transformações continua a mesma: a conexão humana.



“A gente só entende a inovação a partir do momento em que interage com ela. Mas, no final das contas, não é sobre tecnologia, é sobre gente. Sempre foi. E daqui a 350 anos, vai continuar sendo sobre nós”, afirmou.

Em um dos momentos mais emocionantes da apresentação, Marcus compartilhou uma vivência pessoal sobre reconciliação e tempo, transformando a palestra em um convite à reflexão sobre permanência, propósito e legado.



Para ele, a verdadeira desrupção não está apenas em criar o novo, mas em entender quem somos e por que fazemos.



“A única certeza que a gente tem é que tudo é transitório. E quanto antes aceitarmos isso, mais felizes nos tornamos”, disse.



Com a experiência de quem construiu um ecossistema de inovação a partir da Serra Gaúcha, Rossi defendeu que o futuro dos negócios depende da capacidade de manter o humano no centro das decisões.



“A Gramado Summit nasceu de uma intuição, de um incômodo. E é esse incômodo que move o empreendedor a transformar o mundo ao redor”, completou.



O Sul Digital Experience 2025, que segue até esta quinta-feira (23), reúne empreendedores, criadores de conteúdo e profissionais do mercado digital para discutir tendências, tecnologia e o futuro dos negócios.