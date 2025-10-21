Sul Digital Experience reúne empreendedores para três dias de palestras

Empreendedorismo, inovação e marketing digital. Nesta terça-feira (21), a primeira manhã de palestras do Sul Digital Experience 2025 (SDX) movimentou o Teatro do CIEE, em Porto Alegre. O evento, que se estenderá até 23 de outubro, reúne empreendedores, produtores, donos de negócios locais e influenciadores digitais para três dias de palestras, workshops práticos e mentorias com especialistas.

Ao todo, há 30 palestrantes na programação. O primeiro dia começou com a Palestra de Abertura, que ficou a cargo do mentor de negócios digitais e fundador do SDX, Vinícius Vaz. “Quem não senta para aprender não fica em pé para ensinar”, destacou o palestrante em sua fala inicial.

Na sequência, o empresário e estrategista André Beretta subiu ao Palco SDX para apresentar o Dominous, uma consultoria de marketing digital voltada a empresas e pessoas que querem se posicionar no mercado e construir audiência.

Beretta também falou sobre o caminho que uma pessoa precisa percorrer para criar um negócio digital sólido e duradouro, destacando a importância de consolidar uma identidade pessoal e uma máquina de vendas funcional.

“Se eu tenho uma dica para quem quer empreender, é que é preciso saber muito bem quem você é. As pessoas que não sabem seu propósito começam no digital, mas desistem muito rápido”, afirmou o empresário.

A programação da manhã incluiu também as palestras do estrategista digital Bruno Tassitani, que apresentou “O Funil de Aula Avançada que me gerou mais de 200 mil vendas sem lançamentos”, e do mentor de negócios Matheus Sanfer, que falou sobre “O sistema de 7 dígitos de lucro que não depende de tráfego e nem de lançamento”.

No Palco Start, que reúne empreendedores em ascensão para compartilhar suas histórias, a manhã começou com a palestra do grupo educacional Voomp, que funciona como um “braço digital” de auxílio aos infoprodutores.

“A Voomp vem exatamente nesse momento, auxiliar para que eles comecem com o pé direito, no momento certo, tornando esse empreendedor um empresário da educação. E o SDX é uma praça muito importante para esse mercado no Sul do país”, afirma o gerente comercial da Voomp, Felipe Felix.

Novos horizontes no ambiente digital

Matheus Focking e Willian Oldenburg vieram de Santa Cruz do Sul para participar do evento. Os dois representam a empresa Digitalis Marketing e buscam ampliar seus saberes e suas redes de contatos nos três dias de SDX.

“A gente tem buscado expandir negócios e networking. Queremos cada vez mais conhecimento do digital, buscando aprimorar as estratégias e trazer inovação. Isso tem grande valia pra gente atualmente”, afirma Matheus.

Para Willian, os ganhos vão além do conhecimento adquirido nas palestras. “Conhecer pessoas alinhadas aos mesmos propósitos, que estão em busca de novas parcerias e conexões, é muito importante”, aponta.

A social media Moniqui Silva, por sua vez, está participando do evento com o objetivo de crescer no seu negócio. “Acho muito importante estarmos nos atualizando e ganhando mais conhecimento sobre o mercado”, destaca.

Para ela, a realização do evento na capital gaúcha tem um significado especial. “Depois desse momento que a gente viveu no ano passado, as pessoas estão se reestruturando. E buscar novos horizontes faz a gente ter um olhar mais positivo. Porto Alegre é uma cidade que tem muitas oportunidades, principalmente, nesse setor de marketing”, explica Moniqui.

O empresário Cícero Hubner, que é fundador da apoiadora do evento Donz Escola de Dança, também destaca a importância da iniciativa em um momento de reconstrução da economia gaúcha.